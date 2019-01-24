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Torunlarına el emeği kızak hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde oturan Şükrü Koç, torunlarına karne hediyesi olarak kendisinin yaptığı kızakları hediye etti.

Torunlarına el emeği kızak hediye etti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde oturan Şükrü Koç, torunlarına karne hediyesi olarak kendisinin yaptığı kızakları hediye etti. Yarıyıl tatilini arkadaşları ile birlikte kızakla kayarak, geçirecek olan Tuğçe ve Yasin Koç kardeşler, dedelerine teşekkür etti.
Eskigazi köyündeki Abdulkadir Cihangir İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Yasin Koç ile Abdulkadir Cihangir İmam Hatip Ortaokulu'nun 5'inci sınıf öğrencisi Tuğçe Koç, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamladı. Karnesi yüksek notlarla dolu Yasin ile takdir belgesi alarak, sınıf birincisi olan Tuğçe, dedelerinden kendileri için kızak yapmasını istedi. Torunlarını başarıları dolayısıyla kutlayan Şükrü Koç, her ikisine de ahşap kızak yaptı. Dedelerine kızak yapımında yardımcı da olan Yasin ve Tuğçe, daha sonra kullanmaya başlayarak, gün boyu kaymanın keyfini çıkardı. Torunlarına kızak hediye ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Şükrü Koç, eğitim hayatlarındaki başarıları dolayısıyla gururlandığını söyledi.
Dedelerine karne hediyesi için teşekkür eden Yasin ve Tuğçe Koç kardeşler ise tatillerini kızakla kayarak geçireceklerini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Torunlarına el emeği kızak hediye ettiTorunlarına el emeği kızak hediye ettiTorunlarına el emeği kızak hediye ettiTorunlarına el emeği kızak hediye etti

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