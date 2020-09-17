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  4. Torunlarını kıramadı 100 yaşında yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı

Torunlarını kıramadı 100 yaşında yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Fethiye'ye gezmeye gelen 100 yaşındaki Düriye Çakar, torunlarının istediğini kırmayarak yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine gezmeye gelen 100 yaşındaki Düriye Çakar, torunlarının istediğini kırmayarak yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı. Hayatında ilk kez yamaç paraşütüne binen Çakar, "Uçmak istiyorum, seyretmek istiyorum, vatanı görmek istiyorum. Gökyüzünden her şeyi görmek istiyorum" dedi.

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan Düriye Çakar, torunları ile Muğla'nın Fethiye ilçesine gezmeye geldi. Torunlarının isteğini kırmayan Düriye Çakar, Fethiye Babadağ'dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Ölüdeniz'i gökyüzünden görmek istediğini belirten Düriye ninenin azmi ve cesareti, gençlere parmak ısırttı. O anlar ise kask kamerası tarafından görüntülendi.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yamaç paraşütü pilotu Abdullah Göktaş ile birlikte Babadağ'ın 1700 metre pistinden atlayan Düriye nine, Ölüdeniz manzarasına hayran kaldığını belirterek, "Uçmak istiyorum, seyretmek istiyorum vatanı görmek istiyorum. Gökyüzünden her şeyi görmek istiyorum" dedi. Atlayış esnasında ve uçuş sırasında ilerleyen yaşına rağmen soğukkanlılığını koruması herkesi şaşırttı. Yamaç paraşütü ile Belcekız Sahili'ne inen Çakar, diğer paraşüt pilotları ile turistlerin de ilgi odağı oldu.

Eşsiz güzellikteki manzaranın keyfini çıkan Düriye Çakar, pilot kamerasına, "Çok iyiyim" diyerek el salladı. Pilot Yusuf Biçer ise, zaman zaman böyle ilginç anların olduğunu yaşlı insanların daha özgüvende olduğunu kaydetti.

(DHA)

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