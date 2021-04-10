Torunu Harry, Prens Philip’in cenazesine yalnız katılacak

Prens Philip'in cenaze töreni için daha önce yapılan planlar, Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle değiştirildi ve kapsamı daraltıldı. Ancak Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yine de düzenlemelerin Philip'in isteklerine uygun şekilde kaldığı belirtildi.
Edinburgh Dükü olarak bilinen ve 69 yıllık hükümdarlığı boyunca eşinin yanında olan Philip, Cuma günü 99 yaşında Windsor Kalesi'nde öldü. Prens Philip için devlet cenaze töreni düzenlenmeyecek ve tören halka açık olmayacak. Windsor Kalesi arazisindeki kraliyet cenaze törenine katılanlar 30 aile üyesiyle sınırlı olacak.
Buckingham Sarayı Sözcüsü, "Törende, Dük'ün hayatı ve kraliçeye, İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'na 70 yılı aşkın hizmeti anılacak " dedi. Cenaze kalenin Aziz George Şapeli'nde yapılacak ve öncesinde ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kimlerin katılacağına dair kesin ayrıntılar açıklanmasa da geçen ay eşi Meghan Markle ile birlikte Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve bu röportajla kraliyet ailesini son yılların en büyük krizine sürükleyen Prens Harry, cenazede hazır bulunacak.
Saray’dan yapılan açıklamada, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan'ın doktor tavsiyesi üzerine törene katılmayacağı belirtildi. Söz konusu röportaj sırasında Meghan, intihara meyilli hissettiği halde yardım isteğinin göz ardı edildiğini ve isimsiz bir aile üyesinin, doğmamış çocuğunun cildinin ne kadar koyu olabileceğini sorduğunu söylemişti. Sussex Dükü Harry de, ailesinin çiftin resmi görevlerinden çekilerek, Los Angeles'a taşınma kararına tepkisinden yakınmıştı.
Saray sözcüsü, "Sussex Dükü katılmayı planlıyor, doktoru Sussex Düşesi’ne seyahat etmemesini tavsiye etti. Yani Dük katılacak" diye konuştu. Buckingham Sarayı’nın açıklamasında, cenaze töreninin hükümetin Corona virüsü kurallarına uygun olarak düzenleneceği, yani kraliçe dahil kraliyet ailesi üyelerinin maske takmasının beklendiği vurgulandı.
Kraliyet ailesi yasta İngiltere'nin dört bir yanından ve dünya liderlerinden Kraliçe Elizabeth’e taziye mesajları yağdı. 94 yaşındaki kraliçe, dünyanın en yaşlı ve en uzun süre hüküm süren kraliçesi. Prens Philip'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumartesi günü öğle saatlerinde Silahlı kuvvetler tarafından düzenlenen tören kapsamında Londra, Edinburgh, Cardiff, Belfast ve Cebelitarık’taki topçu birlikleri ve bazı donanma savaş gemileri top atışı yaptı.
Kraliyet ailesi, halktan sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve konutlarını ziyaret etmekten kaçınmalarını istedi. Ancak İngilizler yine de Windsor Kalesi ve Buckingham Sarayı'nın dışına kartlar ve çiçekler bıraktı. Taziye için Buckingham Sarayı'na gelen 60 yaşındaki Joanna Reesby, "Bu daha önce yaptığım bir şey değil. Dostluğu simgeleyen sarı güller getirdim çünkü sanırım çevresindeki herkese sergilediği şey buydu" dedi.
Prens Philip Haziran'da 100 yaşına girecekti ve çift 73 yıldır evliydi. Kraliçe’nin bu kayıpla nasıl başa çıktığı sorulduğunda saray sözcüsü, "Aile yasta" dedi. Aile üyeleri, Windsor Kalesi'nde Kraliçe’yi ziyaret ediyor. Wessex Kontesi Sophie, Elizabeth ve Philip'in en küçük oğlu olan eşi Prens Edward ile kaleden ayrılırken, gözyaşları içinde, "Kraliçe muhteşemdi" dedi.
Kraliyet ailesi, resmi Twitter hesabında, 1997'de 50’nci evlilik yıl dönümlerinde Kraliçe Elizabeth’in Prens Philip için kaleme aldığı bir yazıyı paylaştı. Elizabeth o mesajında, "En basit haliyle o benim dayanağım ve bunca yıldır burada. Ben ve tüm ailesi, bu ve diğer birçok ülke ona tahmin edebileceğimizden ya da gerektiğinden çok daha fazla şey borçluyuz" demişti.
Buckingham Sarayı ve İngiltere genelindeki hükümet binalarında bayraklar yarıya indirildi ve reklam panolarında, reklamların yerini Prens Philip’in fotoğrafları ve ona yönelik mesajlar yer aldı.