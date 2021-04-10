Torunu Harry, Prens Philip’in cenazesine yalnız katılacak

Prens Philip'in cenaze töreni için daha önce yapılan planlar, Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle değiştirildi ve kapsamı daraltıldı. Ancak Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yine de düzenlemelerin Philip'in isteklerine uygun şekilde kaldığı belirtildi. CENAZE TÖRENİNE KATILANLAR 30 AİLE ÜYESİYLE SINIRLI Edinburgh Dükü olarak bilinen ve 69 yıllık hükümdarlığı boyunca eşinin yanında olan Philip, Cuma günü 99 yaşında Windsor Kalesi'nde öldü. Prens Philip için devlet cenaze töreni düzenlenmeyecek ve tören halka açık olmayacak. Windsor Kalesi arazisindeki kraliyet cenaze törenine katılanlar 30 aile üyesiyle sınırlı olacak. PRENS HARRY CENAZEDE HAZIR BULUNACAK Buckingham Sarayı Sözcüsü, "Törende, Dük'ün hayatı ve kraliçeye, İngiltere ve İngiliz Milletler Topluluğu'na 70 yılı aşkın hizmeti anılacak " dedi. Cenaze kalenin Aziz George Şapeli'nde yapılacak ve öncesinde ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kimlerin katılacağına dair kesin ayrıntılar açıklanmasa da geçen ay eşi Meghan Markle ile birlikte Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey’e konuşan ve bu röportajla kraliyet ailesini son yılların en büyük krizine sürükleyen Prens Harry, cenazede hazır bulunacak.

Saray’dan yapılan açıklamada, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan'ın doktor tavsiyesi üzerine törene katılmayacağı belirtildi. Söz konusu röportaj sırasında Meghan, intihara meyilli hissettiği halde yardım isteğinin göz ardı edildiğini ve isimsiz bir aile üyesinin, doğmamış çocuğunun cildinin ne kadar koyu olabileceğini sorduğunu söylemişti. Sussex Dükü Harry de, ailesinin çiftin resmi görevlerinden çekilerek, Los Angeles'a taşınma kararına tepkisinden yakınmıştı. "SUSSEX DÜKÜ KATILMAYI PLANLIYOR" Saray sözcüsü, "Sussex Dükü katılmayı planlıyor, doktoru Sussex Düşesi’ne seyahat etmemesini tavsiye etti. Yani Dük katılacak" diye konuştu. Buckingham Sarayı’nın açıklamasında, cenaze töreninin hükümetin Corona virüsü kurallarına uygun olarak düzenleneceği, yani kraliçe dahil kraliyet ailesi üyelerinin maske takmasının beklendiği vurgulandı. Kraliyet ailesi yasta İngiltere'nin dört bir yanından ve dünya liderlerinden Kraliçe Elizabeth’e taziye mesajları yağdı. 94 yaşındaki kraliçe, dünyanın en yaşlı ve en uzun süre hüküm süren kraliçesi. Prens Philip'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumartesi günü öğle saatlerinde Silahlı kuvvetler tarafından düzenlenen tören kapsamında Londra, Edinburgh, Cardiff, Belfast ve Cebelitarık’taki topçu birlikleri ve bazı donanma savaş gemileri top atışı yaptı.