Torunu için dernek kurup spor salonu açtı

Açılan spor salonu sayesinde, sekiz aydır salona gelen otizm, down sendromu, asperger, dikkat eksikliği, hiperaktivite, üstün zeka gibi durumları bulunan 19 öğrenci spor yapmaya devam ediyor.

Solmaz, özel durumu bulunan çocukların salondan ücretsiz faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Spor eğitmeni İrem Çetin, spor salonuna gelen öğrencilerin boy ve kilosuna göre özel programlar hazırladıklarını belirterek, çocuklarla birebir ilgilenerek egzersiz yaptırdıklarını anlattı.

Mesleğini çok sevdiğini ve çocuklara anne şefkatiyle yaklaştıklarını dile getiren Çetin, "Onları anlayarak, düşünerek ilerlemeye çalışıyoruz. Çalışmalarda onları sıkmadan keyif almalarını sağlıyoruz. Spor öncesi ve sonrası büyük bir fark oluyor. Sporla çok ilerliyorlar, sporun katkısı çocuklar üzerinde çok büyük oluyor. Çocukların 3 yaşından itibaren spora yazılmasını tavsiye ediyoruz. Birkaç öğrencimiz konuşma güçlüğü çekiyordu, sporla daha düzenli konuşmaya başladılar, hareketsiz öğrencilerimizin de hantallıkları gitti." dedi.

Spor salonuna her gün anneannesi ile gelen Yağız İşkar ise konuşmayı geç öğrendiğini belirterek, "Her şeyi spor sayesinde öğrendim. Her gün geliyorum koşu bandına çıkıyorum, bisiklet sürüyorum buraya geldiğim için mutluyum burayı seviyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.