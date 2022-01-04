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  4. Torunu kanlar içinde yere yığıldı! 94 yaşında katil oldu

Torunu kanlar içinde yere yığıldı! 94 yaşında katil oldu

04.01.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde 94 yaşındaki adam, tartıştığı torununu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Torunu kanlar içinde yere yığıldı! 94 yaşında katil oldu

Edinilen bilgiye göre, olay 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi tartışmadan dolayı H.N. (94) ile torunu Halit Nurtop (40) arasında kavga çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., av tüfeği ile torunu Halit Nurtop’a ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Nurtop, kanlar içerisinde yere yığılırken, dede H.N.’nin jandarmayı arayarak cinayet işlediğini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Halit Nurtop’un hayatını kaybettiği belirlendi.

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DEDE GÖZALTINA ALINDI

Nurtop’un cansız bedeni, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Torununu sırtından vurarak öldürdüğü anlaşılan dede H.N., jandarma ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı yaşlı adamın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cinayet İzmir
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