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Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı.

Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çaykapı köyünde, 4 yıl önce Umut Keleş'in kullandığı traktörün devrilmesi sonucu Sefa Mergen ile Beytullah Gül (18) hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan sonra Sefa Mergen'in dedesi Sabri Mergen, kazadan yaralanan Umut Keleş'i sorumlu tuttu. Köyde Sabri Mergen ile Keleş'in ailesi arasında husumet oluştu. Çiftçi Sabri Mergen saat 10.00 sıralarında araziye çalışmak için giden Ramazan Keleş, kardeşi Şaban Keleş ve Umut ile Eftal kardeşleri takip etti. Sabri Mergen bir süre sonra arazinin farklı noktalarında çalışan Keleş ailesinin fertlerine av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonrası Umut, Eftal, Şaban Keleş olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ramazan Keleş ise yaralandı. Sabri Mergen ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaralı Ramazan Keleş, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Üç cenaze ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan Sabri Mergen'in yakalanması için çalışma başlattı.

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Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralıTorunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralıTorunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralıTorunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı

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