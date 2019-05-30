HABER

Torunu kazada öldü, sorumlu tuttuklarını vurdu: 3 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 23:10 | Son Güncelleme

ARANAN ŞÜPHELİ EVİNE GİRİRKEN YAKALANDI Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Sabri Mergen (77), Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal Keleş (23), amcası Şaban Keleş (51) ve babaları Ramazan Keleş’e (57) av tüfeğiyle ateş açtı.

ARANAN ŞÜPHELİ EVİNE GİRİRKEN YAKALANDI
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Sabri Mergen (77), Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal Keleş (23), amcası Şaban Keleş (51) ve babaları Ramazan Keleş’e (57) av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Umut, Eftal ve Şaban Keleş hayatını kaybederken Ramazan Keleş ise yaralandı. Olaydan sonra kayıplara karışan şüpheli Sabri Mergen, akşam saatlerinde evine gizlice girmeye çalıştığı sırada, jandarma ekipleri tarafından suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Kayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandıKayınbiraderini öldüren şahıs tutuklandı
AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.