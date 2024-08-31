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  4. Torunu olduğunu iddia ettiği çocuğu darp etti: “Sizin yüzünüzden!”

Torunu olduğunu iddia ettiği çocuğu darp etti: “Sizin yüzünüzden!”

31.08.2024 10:02
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.08.2024 10:02
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Düzce’de bir kadın meydana gelen olayda torunu olduğu iddia ettiği çocuğu acımasızca darp ederek ağlattı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Düzce Merkez’de meydana geldi. Bir kadın torunu olduğu iddia edilen çocuğu darp etti. Küçük çocuk ablasına sarılarak ağladı. Bağırarak diğer masadakilerle konuşan kadının masaya vurduğu anda çocukların korktuğu videoya yansıdı.

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DAYAK YEDİ, SUÇLU ÇIKTI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine yaşlı kadın, çocuğa döndü "Bak, sizin yüzünüzden." diyerek çocuklara hedef gösterdi.

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“EMNİYETE İLETECEĞİM!”

O anları kaydeden bir vatandaş ise sosyal medyada paylaşılarak emniyet güçlerine durumu ileteceğini söyledi. Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı, altına yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;

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Düzce darp torun
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