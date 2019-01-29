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Torunu tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 04:51 | Son Güncelleme

Adana’da 19 yaşındaki genç tartıştığı 73 yaşındaki babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da 19 yaşındaki genç tartıştığı 73 yaşındaki babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazlı K.’nin (73) yanına gelen torunu Olcay K. (19) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle evine giden Olcay K. evde bulunan pompalı tüfekle tekrar döndü. Babaannesinin evine giren Olcay K. babaannesine ateş edip olay yerinden kaçtı. Olayı duyan komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde öldüğünü tespit etti. Nazlı K.’nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Nazlı K.’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, 19 yaşındaki Olcay K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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