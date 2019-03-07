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Torunu yeri söyledi, yaşlı kadının cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce ortadan kaybolan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişiden torunu M.C.'nin ifadesi üzerine yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu.

Torunu yeri söyledi, yaşlı kadının cesedi bulundu

Ramazan ÇETİN / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde 5 yıl önce ortadan kaybolan Hacer Cengiz'in (83) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 4 kişiden torunu M.C.'nin ifadesi üzerine yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu.
Banaz'ın Susuz köyünde yaşayan Hacer Cengiz, 15 Ocak 2014'te ortadan kayboldu. Oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer Cengiz'in bulunması için bölgede geniş çaplı arama yapıldı. Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından, yapılan aramalarda sonuç alınamayınca, Kocaköprü Göleti de dalgıçlar tarafından kontrol edildi. Ancak yaşlı kadın bulunamadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacer Cengiz'in kaybolmasındaki sır perdesini aralamak için 6 ay önce özel ekip kurdu. Özel ekip tarafından yapılan araştırmalar ve takiplerin sonunda şüpheler yaşlı kadının oğlu, gelini, torunu ve dünüründe yoğunlaştı. Olayla ilgili, Hacer Cengiz'in bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C., gelini L.C., torunu M.C. ve dünürü A.U. cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü. Yapılan sorgulamalarda torun M.C., babaannesinin gömüldüğü yeri jandarmaya söyledi. M.C.'nın tarif ettiği Susuz köyü kırsalında 1 dönümlük tarlada jandarma ekipleri iş makineleri dün arama çalışması başlattı. Bölgeye daha çok iş makinesinin gönderilmesiyle arama çalışmaları sonuç verdi. 5 yıldır kayıp yaşlı kadının cesedi gömüldüğü yerde bulundu. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlıların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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