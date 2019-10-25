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Torununa karaciğeriyle can verdi, 'Hasta bebekler için de alın' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, safra yolları doğuştan bulunmadığı için siroz gelişen ve nakil olmasına karar verilen 5 aylık torunu Aras Ali Gökgöz'ü karaciğer dokusuyla yaşama bağlayan Azime Balyemez (50), doktorlara "Karaciğerimden fazla fazla alın, diğer hasta bebeklere de takın" dedi.  Yunus Gökgöz (29) ile Eskişehir'de 4 yıl önce evlendiklerini belirten Gonca Gökgöz (28), 30 Mayıs'ta ise oğulları Aras Ali'nin dünyaya geldiğini söyledi.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, safra yolları doğuştan bulunmadığı için siroz gelişen ve nakil olmasına karar verilen 5 aylık torunu Aras Ali Gökgöz'ü karaciğer dokusuyla yaşama bağlayan Azime Balyemez (50), doktorlara "Karaciğerimden fazla fazla alın, diğer hasta bebeklere de takın" dedi.
Yunus Gökgöz (29) ile Eskişehir'de 4 yıl önce evlendiklerini belirten Gonca Gökgöz (28), 30 Mayıs'ta ise oğulları Aras Ali'nin dünyaya geldiğini söyledi. Aras Ali'de doğumdan 1 ay sonra bazı şikayetler başladığını anlatan Gonca Gökgöz, karnında şişlik ve avuç içlerinde kızarıklıkla hastaneye başvurduklarını kaydetti. "Kontrol amacıyla gittiğimiz hastanede bebeğimizin karaciğerinde sorun olduğunu öğrendiğimde çok üzüldük" diyen Gökgöz, "İlk bebek olduğu için zaten tecrübesizdim. Bir de hasta olduğunu öğrenince çok üzüldük, yıkıldık. Karaciğer nakli olması gerektiği söylenince aklımızda birçok soru vardı. Küçücük bebek düşünsenize. Çok zor günlerdi" diye konuştu.
'HAYATIMDAKİ 3 DEĞERLİ İNSAN'
Bebeğine karaciğer nakli yapılmasına karar verildiğinde donör olmak istediğini kaydeden anne Gökgöz, "Karaciğerim uyumlu çıkmıştı; ama anneannesi de verici olmak istemişti. Kontrollerde anneannesinin karaciğeri daha uyumlu çıkınca ondan nakil yapılmasına karar verildi" dedi. Bebeğinin nakil ameliyatından önce endişe taşıdığını anlatan Gökgöz, "Küçücük bebek, henüz 3,5 aylıktı. Bu ameliyatı kaldırabilecek mi, diye düşündük ama İbrahim hocayla konuştuktan sonra endişelerimiz kayboldu. Bize çok güven verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür, bebeğim sağlıklı ve hayatta. Anneme de çok teşekkür ediyoruz. Bebeğime karaciğerini verdi. Artık hayatımdaki en değerli 3 insan, bebeğim, İbrahim hoca ve annem oldu. İyi ki varlar" diye konuştu.
'KARACİĞERİMDEN FAZLA FAZLA ALIN'
Torununa karaciğerinden parça veren Azime Balyemez ise Aras Ali'ye yapılması gerektiğini öğrendiğinde hemen verici olmak istediğini anlattı. Torununun hasta olduğunu öğrendiğinde yaşadığı duyguyu "Dünya üzerime yıkıldı" sözleriyle anlatan Balyemez, "Çaresi olduğunu öğrenince rahatladım" dedi.
Yapılan tetkiklerde karaciğeri uyumlu çıkınca nakle karar verildiğini kaydeden Balyemez, "Çok heyecanlıydım. İlk torunum Aras Ali, benim karaciğerimle kurtulacaktı. Doktorlara dedim ki 'Karaciğerimden fazla fazla alın, diğer hasta çocuklara da takın'. Ama olmuyormuş. Doktorlar bunun olamayacağını söyledi" diye konuştu.
TORUNUNU ARTIK 'CİĞERİM' DİYE SEVİYOR
Medical Park Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ile ekibine teşekkür eden Azime Balyemez, "Torunumu artık 'ciğerim' diye seviyorum" dedi.
Medical Park Antalya Hastaneler Kompleksi Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise Aras Ali'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Bebeğin kendilerine 3 aylıkken getirildiğini belirten Aliosmanoğlu, "Aras Ali'de doğuştan safra yolları yoktu. Buna bağlı karaciğerde siroz başlamıştı. Değerleri çok yüksekti. Karaciğer nakli olması gerektiğini söyledik. Verici adayı olarak anneannesi geldi. 25 gün önce, 4 aylıkken nakli gerçekleştirdik. Anneannenin karaciğerinden yaklaşık 150 gramlık parçayı naklettik. Ameliyat sonrası gayet iyi seyretti. 15'inci günde taburcu ettik. Sıkıntısı yok. Her şey yolunda" diye konuştu.
AMELİYAT ETTİĞİ EN KÜÇÜK BEBEK
Aras Ali'nin bugüne kadar karaciğer nakli yaptığı en küçük bebek olduğunu belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Hem ay olarak hem kilo olarak en küçük bebekti. Ameliyata aldığımızda 4,5 kilo ve 4 aylıktı" dedi.

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