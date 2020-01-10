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  4. Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

Torununa kavuştu, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan torununa kavuşan Halime Kadran, HDP Diyarbakır il binası önündeki aileleri yalnız bırakmadı.Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu.

Terör örgütü PKK’nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan torununa kavuşan Halime Kadran, HDP Diyarbakır il binası önündeki aileleri yalnız bırakmadı.
Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu. Torununa kavuşan Halime Kadran, evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı. Ailelerin her zaman yanında olacağını kaydeden Kadran, anlatılmaz bir mutluluk yaşadığını söyledi. Kadran, “Çok mutluyum, anlatılmaz. Ne hale geldiğimi görenler gördü, hiçbir anne o acıyı çekmesin, bu hayırlı cumada Allah hepsini teker teker göndersin. Türkiye rahatlar inşallah, hava değişiminden dolayı torunum rahatsızdı, hastalanmıştı. Neneciğim yeter kalbin duracak diyordu, ben korktum bir şey olur diye. İnşallah bu çadırdaki ailelerin evlatları gelir, 6 yıldır ben bu acıyı çekiyorum. Kimi görürsem İbrahim zannediyorum, korktum kafayı üşüteceğim diye, o esnada bile inanmadım İbrahim olduğunu, tekrar tekrar sordum İbrahim sen misin diye, evet benim dedi. Torunum onların dilini anlamadığını da söyledi" dedi.

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