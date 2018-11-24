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Torununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 04:52 | Son Güncelleme

Adana’da buz dolabından çıkan yangın sonrasında mülk sahibi kucağında torunuyla evinin yanışını izledi.

Torununu kucağına aldığı gibi sokağa fırladı! Korku dolu dakikalar

Yangın, saat 03.30 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78004 sokakta bulunan bir apartmanın 7’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Derya Turgay Keleş yangının çıktığı fark etmesi üzerine küçük torununu da alıp dışarı çıktı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KUCAĞINDA TORUNUYLA EVİNİN YANIŞINI İZLEDİ

Keleş, itfaiye ekiplerinin evdeki yangına müdahalesi sırasında kucağında torunuyla beraber o anları izledi. İtfaiye ekipleri yangı kısa sürede söndürürken yapılan çalışmada balkonda bulunan buz dolabının kısa devre yapması neticesinde yangının çıktığı tespit edildi.

Ev’in bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana yangın

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