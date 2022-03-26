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Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi

26.03.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de çok acı bir olay yaşandı. Bir grupla tartışmaya giren genç, bıçaklandı. Torununu yerde kanlar içinde yerde yatarken gören yaşlı kadın ise kalp krizi geçirdi. Yaşlı kadın ile torunu hastaneye kaldırılırken olaya karışan 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Torununu o halde görünce kalp krizi geçirdi

Korkunç olay, akşam saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ö. (30) ile 6 kişilik bir grup arasında tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Cihan Ö., karın bölgesinden bıçaklanarak kanlar içinde yerde kaldı. Kavgaya karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

YAŞLI KADININ KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Torununun kanlar içinde yerde yattığını gören Z.A. (70) ise baygınlık geçirdi. O sırada yaralı şahsa ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaşlı kadın için de seferber oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan Cihan Ö. ve Z.A., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kavgaya karışan 6 kişi ise polisin yaptığı kısa süreli çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Düzce
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