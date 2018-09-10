Muş'ta 3 yıl önce yeni doğan torununu öldürdüğü gerekçesiyle aranan kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin tuvaletinde 3 yıl önce doğum yapan kızı Elif K. ile yeni doğan torununu çöp kutusuna attıktan sonra kaçtığı öne sürülen Ayfer M, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Görevliler tarafından çöp kutusunda bulunan bebeğin cansız bedeniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan Ayfer M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elif K. de bebeği çöp kutusuna atıp kaçtıktan sonra yakalanmıştı.
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