Torununu sınava getirmişti... Otomobil alev topuna döndü! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, YKS için torununu, oğlu Erhan Fırıncı’ya ait otomobil ile sınava gireceği Karabük Üniversitesine getirdi. Torununu sınava gireceği Fakülte binasına bıraktıktan sonra otomobili park etmek üzerine çektiği alanda aracın yakıt kaçırdığını fark eden Recep Fırıncı, bir anda alev alan aracı durdurarak kendini araç dışına attı. Bu sırada Üniversitenin güvenlikleri buldukları yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etse de alevler hızla büyüdü.

GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Zaman zaman patlamalarında da yaşandığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonrası otomobil demir yığınına dönerken, olay yerine gelen Erhan Fırıncı aracını yanmış olarak görünce gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada itfaiye eri, araç sahibi gence "Biz elimizden geleni yaptık vallahi” diyerek teselli etmeye çalışması ise dikkat çekti. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





