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Torununun eline kurusıkı verip, ateş ettiren dede yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI Samsun'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Muammer A.

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI
Samsun'da, 4 yaşındaki torununun eline kurusıkı vererek, rastgele ateş ettiren ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Muammer A. (45), savcılıktan serbest bırakıldı.

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