HABER

Torununun kullandığı traktör altında kalan babaanne öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 77 yaşındaki Kamile S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Torununun kullandığı traktör altında kalan babaanne öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 12 yaşındaki torununun kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 77 yaşındaki Kamile S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Peşrefli Mahallesi'ndeki çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte traktör kullanan O.S. (12), manevra yapmak istediği sırada, arkasından geçen babaannesi Kamile S.'yi ezdi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Kamile S., yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedeviye alınan Kamile S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamile S.'nin öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kamile S.'nin cenazesinin, bugün öğlende Peşrefli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Sokak köpeklerinin kedi evine saldırısı kameradaSokak köpeklerinin kedi evine saldırısı kamerada
Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyonVan'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.