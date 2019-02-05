Torununun kullandığı traktörün altında kalan babaanne öldü

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, traktörün altında kalan 77 yaşındaki Kamile Soylu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Peşrefli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte traktör kullanan O.S. (12), manevra yapmak istediği sırada, arkasından geçen babaannesi Kamile Soylu'yu ezdi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Soylu, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedeviye alınan Soylu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soylu'nun öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Kamile Soylu'nun cenazesi, yarın öğle vaktinde Peşrefli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
'Erdoğan'ın son adımları, Batı'yla kopuşunu kesinleştiriyor'
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum