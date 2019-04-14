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Torununun rehin aldığı kadını polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Torununun rehin aldığı kadını polis kurtardı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, madde bağımlısı olduğu belirtilen torunu tarafından bıçakla rehin alınan kadın, polis ekiplerince şahıs ikna edilerek kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'taki dört katlı binanın birinci katında anneannesinde kalan C.K. (19), yaşlı kadından para istedi.

Ret cevabı alan C.K, anneannesini bıçakla rehin aldı. Komşuları, ısrarlara rağmen şüphelinin kadını bırakmaması üzerine, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu C.K, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Annesiyle babasının ayrıldığı ve uzun süredir anneannesiyle yaşadığı öğrenilen C.K, polis merkezine götürüldü.

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Esenyurt polis rehin alma

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