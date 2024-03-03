Torununun sevgilisiyle planladığı 1 milyon liralık soygunda merdivenden itilen dede öldü

Diyarbakır’da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştığı ev sahibi Veysi Akkurt’u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Akkurt’un kız torunu H.A.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.A.’nın, evin anahtarının kopyasını çıkartarak hırsızlığı birlikte planladığı sevgilisi Ş.E.’ye verdiği ortaya çıkarken, şüphelilerin çaldığı altınlar da gömüldüğü yerde bulundu.