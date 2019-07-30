HABER

Torunuyla sahile gitti, denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 13:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, torunuyla beraber gittiği sahilde denize giren emekli Mevlüt Abay (77) boğuldu.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, torunuyla beraber gittiği sahilde denize giren emekli Mevlüt Abay (77) boğuldu.
Eskiden çiftçilik yapan, emekli Mevlüt Abay, yazlık evlerinden bu sabah ayrılıp, torunu Busenaz ile Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı 8 No'lu sahile gitti. Abay, burada denize girerken, torunu ise kıyıda bekledi. Bir süre sonra dedesinin yüzerken, çırpınmaya başladığını gören Busenaz, sahilde bulunanlardan yardım istedi. Sahildekilerin yüzüp, yanına gittiği Mevlüt Abay kıyıya çıkarıldı ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abay'a müdahale etti. Finike Devlet Hastanesi'ne götürülen Abay, kurtarılamadı. Mevlüt Abay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Yılanı vurmak isterken eşini öldürdüYılanı vurmak isterken eşini öldürdü
Kasksız kulladığı motosikletle kaza yapan muhtar öldüKasksız kulladığı motosikletle kaza yapan muhtar öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.