Toru’yu yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana’da dün hayatını kaybeden Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayatını kaybeden Hacı İbrahim Toru’nun yeğeni ve Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, basın mensupları, yakınları katıldı. Namazın ardından omuzlara alınan Toru’nun cenazesi, defnedilmek üzere Harran Kapı Mezarlığına götürüldü.
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