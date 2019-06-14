HABER

Toru’yu yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana’da dün hayatını kaybeden Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayatını kaybeden Hacı İbrahim Toru’nun yeğeni ve Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, basın mensupları, yakınları katıldı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Adana’da dün hayatını kaybeden Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı İbrahim Toru, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.
Eyüp Peygamber Camisi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayatını kaybeden Hacı İbrahim Toru’nun yeğeni ve Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, basın mensupları, yakınları katıldı. Namazın ardından omuzlara alınan Toru’nun cenazesi, defnedilmek üzere Harran Kapı Mezarlığına götürüldü.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladıBinali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecekKapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Polis Akademisi davasında karar çıktı

51 sanıklı davada karar açıklandı!

Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.