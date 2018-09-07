TOSB otomotiv sektörünün inovasyon merkezine dönüşüyor

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak "inovasyon merkezi projesi" için T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile 1 milyon liralık anlaşma çerçevesinde imzalar atıldı.
Proje çerçevesinde 3 Eylül Pazartesi günü T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen imza törenine TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Igal Zakuto, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve TOSB Bölge Müdürü Murat Demir katıldı. İmza töreninde Ömer Burhanoğlu “TOSB Türkiye otomotiv sektörünün inovasyon merkezi olacak” dedi.
Otomotiv endüstrisinin gelecek piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını amaçlayan 1 milyon liralık “İnovasyon Merkezi Projesi”nin yüzde 75’ini Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) geri kalanını ise Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) karşılayacak.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Sayın Ömer Burhanoğlu şöyle konuştu:
“TOSB’u inovasyon merkezi haline getirmek için buradaki firmaların ve çalışanların yeni teknolojileri deneyimlemesi adına bir ortam hazırlamak istiyoruz. Bu projelerden bir tanesi de MARKA ile yaptığımız 1 milyon liralık işbirliği olacak. Bu proje ile TOSB, inovasyon merkezi olmaya bir adım daha yaklaşacak.”
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği, TAYSAD, TOSB ve MARKA’nın birlikte hazırladığı bu proje ile kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve özel sektörün bir araya getirilmesi hedefleniyor.
Projede ayrıca otomotiv endüstrisinin gelecek piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması, TOSB içerisinde insan kaynakları alt yapısı, inovasyon merkezi ve otomotiv değer zincirine dayalı işbirliğini güçlendirmek amacıyla eksik kalan tüm noktalarının tamamlanması planlanıyor.
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