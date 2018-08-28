TOSFED karbon ayak izini sıfırlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), çalışmalarına otomobil sporları dışında da devam ediyor.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinde farkındalık oluşturarak karbon ayak izinin azaltılması hedefiyle Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Koruma Vakfı (ÇEVKO) ile iş birliği gerçekleştiren TOSFED, 13-16 Eylül'de Muğla ve çevresinde gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında kurulacak konteynerler ile ambalaj atıklarını ayrıştırarak çevresel fayda sağlamayı hedefliyor.
TOSFED Genel Sekreteri Pelin Tanca Bertuletti, ÇEVKO Vakfı ile çevre sürdürülebilirliğine ve ekonomiye katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Çevre bilinciyle hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz için ÇEVKO gibi değerli bir vakıf ile iş birliği gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. İş birliğimiz kapsamında, öncelikle Dünya Ralli Şampiyonası'nda ortaya çıkacak ambalaj atıklarını ayrıştırarak karbon ayak izimizi sıfırlamak için çalışmalar yürüteceğiz. TOSFED olarak bugüne kadar sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettik ve bundan sonraki süreçte de ÇEVKO Vakfı ile birlikte karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik sürdürülebilir projelere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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