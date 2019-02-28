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TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara’da gerçekleştirildi.

TOSFED'de yeni başkan Eren Üçlertoprağı 

Mustafa AKIN/ İstanbul, (DHA) -
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara’da gerçekleştirildi. TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler’in aday olduğu Genel Kurul’da Eren Üçlertoprağı TOSFED’in yeni başkanı oldu.
Üçlertoprağı 109 oy alırken, Mehmet Besler 55 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.
SERKAN YAZICI ONURSAL BAŞKAN
Öte yandan geçmiş dönem başkanı Serkan Yazıcı da delegelerin verdiği teklif sonucunda TOSFED Onursal Başkanı olarak ilan edildi.
(FOTOĞRAFLI)

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