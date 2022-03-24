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Toshiba'nın ikiye bölünmesi planı reddedildi

24.03.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toshiba olağanüstü hissedarlar toplantısında, firmanın ikiye bölünmesi planı müzakere edildi. Ancak Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın ikiye bölünmesi planının reddedildiği bildirildi.

Toshiba'nın ikiye bölünmesi planı reddedildi

Toplantıda, şirket yönetiminin teklif ettiği ikiye bölünme planı, hissedarların oylarının basit çoğunluğunu elde edemedi.

En büyük ikinci hissedar olarak tanınan 3D Investment Partners'ın, firmanın "satışı dahil alternatiflerin" müzakeresi teklifi de reddedildi.

"Tavsiye niteliğindeki" oyların "yasal olarak bağlayıcı" olmadığı söz konusu süreç, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekiyor.

"TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Toplantı sonrası konuşan Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "Hissedarlarımızın düşünceleri temelinde, kurumsal değerin artırılması için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Bölünme planlamasını yapan eski CEO Tsunakawa Satoşi, "firma içi yeniden yapılanmanın yönetimde istikrarsızlığa yol açtığını" belirterek, mart başında istifa etmişti.

Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba'nın, "yeniden yapılanma ve reform" sürecini, hazirandaki olağan hissedarlar toplantısında nihai karara bağlaması bekleniyor. (AA)


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