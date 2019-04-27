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Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kurir Gazetesi, Eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in, ayrılmak üzere olduğu eşi Jelena Karleusa'yı Sofija Miloseviç ile aldattığını iddia etti.

Tosic ile adı aşk iddialarına karışan Miloseviç, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın diğer yıldız oyuncusu Adem Ljajic ile yaşadığı ilişikiyi bitirmişti.

Tosic, Jelena'yı Beşiktaş'ın diğer yengesiyle aldattı!

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'le ilgili dün Sırp basınında manşetleri süsleyen haber, Beşiktaş taraftarını da yakından ilgilendiriyor.
'Kurir' gazetesinin iddiasına göre; kendisi gibi Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan boşanmak için harekete geçen yıldız futbolcu, gönlünü başka bir güzele kaptırdı.

TOSİC BİR YILDIR YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ!

TOSİC BİR YILDIR YASAK AŞK YAŞIYORMUŞ!
Tosic'in bir yılı aşkın süredir yasak aşk yaşadığı ve Belgrad'daki gece kulüplerinde defalarca sarmaş dolaş görüldüğü güzel ise Sırp model Sofija Miloseviç.

BEŞİKTAŞLI ADEM'İ ESKİ BEŞİKTAŞLI TOSİC'LE ALDATTI

BEŞİKTAŞLI ADEM'İ ESKİ BEŞİKTAŞLI TOSİC'LE ALDATTI
İşin ilginç yanı ise 29 yaşındaki güzelin şimdilerde Beşiktaş'ın formasını giyen Sırp yıldız Adem Ljajic'in eski aşkı olması. Kurir'deki iddialar doğruysa; Miloseviç, Beşiktaşlı yıldızı yine eski bir Beşiktaşlı olan Tosic'le aldattı.
Sofija Miloseviç, Ljajic'ten geçen aylarda ayrıldıktan sonra "Bir daha futbolcuyla aşk yaşamam. Yeterince futbolcuyla birlikte oldum" demişti.
Sarışın modelin bu açıklamasına ise Sırp basınında "Anlaşılan daha 11 kişilik kadroyu tamamlamadı" yorumu yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Tosic jelena

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