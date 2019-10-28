HABER

Tost ve sandviç yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Aksaray?da 10?uncu yılını kutlayan bir işletme ?En çok yiyen kazansın?

Aksaray?da 10?uncu yılını kutlayan bir işletme ?En çok yiyen kazansın? yarışması organize etti. Kadın ve erkek olarak ayrılan ve iki farklı kategoride düzenlenen tost ve sandviç yeme yarışları renkli görüntülere sahne olurken birincilik ödülü olarak 250 lira değerinde hediye çeki verildi.
Erkek ve kadın yarışmacıların katıldığı yarışmada en çok tost dilimi yiyen kadınlar birincisi Emine Kahraman, en çok tost dilimi yiyen erkekler birincisi Muhammed Aslanhan, en çok sosisli sandviç yiyen kadınlar birincisi Güneş Diken, en çok sosisli sandviç yiyen erkekler birincisi Hüseyin Can Balkan oldu. Yarışmanın birincilerine 250 lira değerinde hediye çeki verildi. Etkinliğin en heyecanlı dakikaları ise ?1975 model PontiacTransammodel? klasik araba ödüllü sandviç yarışması oldu. Yarışmacılar 74 olan dünya rekorunu 10 dakika içerisinde kırmak için kıyasıya bir mücadele sarf etti. Araba kazanma arzusuyla en çok sandviçi yemek için ter döken yarışmacılar rekora ulaşamasalar da renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldular. Rekora en çok yaklaşan ise 36 sosisli sandviç yiyen Özgür Aslanhan oldu.
Aksaray?da ilk defa tost ve sandviç yeme yarışmasını kendilerinin düzenlediğini aktaran işletme sahibi Mustafa Sevgiç, Bu organizasyon kâr amaçlı düzenlenmedi. Erkek, kadın tost yeme yarışması ve erkek, kadın sandviç yeme yarışmasında toplam 16 kişi yarıştı. Bu 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada 5 dakika içerisinde en çok tostu ve sandviçi yemeyi başaran yarışmacımıza ödül olarak 250 TL değerinde hediye çeki takdim ettik dedi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Fatma Şengül davası... Sanık, cinayeti tansiyon hastalığına bağladıFatma Şengül davası... Sanık, cinayeti tansiyon hastalığına bağladı
Belediye temizlik işçisinden anlamlı davranışBelediye temizlik işçisinden anlamlı davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

ABD'den Suriye'de 'petrol' hamlesi

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 150 saat açıklaması

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yetkililerden yardım istediler

Malatyalılar ve Adıyamanlılar birbirine girmişti! Yeni gelişme

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

2 yaşındaki çocuk 3 gündür kuyudan kurtarılmayı bekliyor

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.