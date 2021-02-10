Tostçuda alacak verecek kavgası: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis karakolunun yaklaşık 50 metre uzağında bulunan bir tostçuda alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

İddiaya göre Gaziantep - Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan Mustafa T., Fatih Sultan Mahallesi Karkamış Caddesi üzerinde bulunan tostçuya gelerek işletmecinin kardeşi Celal Kaplan (39) ile tartışmaya başladı. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan kavganın büyümesi üzerine ise Mustafa T, belinden çıkardığı tabancayla Celal Kaplan’a ateş etti. Celal Kaplan kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa T. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Celal Kaplan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde ise polis güvenlik çemberi oluşturdu.

Polis karakoluna yaklaşık 50 metre uzaklıktaki olay yerinde incelemelerini sürdüren polis kaçan Mustafa T.’yi bulmaya çalışırken, kavganın nedenine yönelik iddiaları da araştırıyor.

