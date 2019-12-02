HABER

Tosun güven tazeledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:24 | Son Güncelleme

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.GÖKÖZ-DER’in 8.

Tosun güven tazeledi

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Başkanı Mutlu Tosun güven tazeledi.
GÖKÖZ-DER’in 8. dönem genel kurul toplantısı Bursa Göközder bürosunda yapıldı. Dernek başkanlığı görevini sürdüren Mutlu Tosun, yapılan genel kurul toplantısında tekrar başkan seçilerek güven tazeledi. Tosun, "Bu bayrağı tekrar teslim aldık. Aynı heyecanla çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz. Bizleri bu göreve lâyık gören bütün üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tosun güven tazeledi

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Erciyes’te kar sevinciErciyes’te kar sevinci
Uzungöl beyaza büründüUzungöl beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Günlerce konuşulan 'cesetsiz çifte cinayet' olayında yeni gelişme

Günlerce konuşulan 'cesetsiz cinayet' olayında yeni gelişme

Ahmet Ercan 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Yozgat'taki kazada ölen hentbolcu genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Genç sporculara son veda!

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

AFAD’dan hayati uyarı: Yapılarınızı güvenli hale getirin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.