'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Habere göre, Washington merkezli kar amacı gütmeyen bir kurum olan Gelişmiş Savunma Çalışmaları Merkezi'nde çalışan ve Kuzey Kore'den Kuzeydoğu Asya'ya kadar uzanan bölgeyle ilgili veri analizleri yapan Lucas Kuo ve Lauren Sung, geçen yıl mayıs ayında Kuzey Kore'nin Haeju kıyılarında 100'den fazla geminin toplandığını fark ettiler.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın, büyük miktarlarda kömür ve benzeri değerli ticaret ürünlerini uluslararası sulara çıkarıp satmak ve böylelikle Birleşmiş Milletler yaptırımlarını denetleyen gümrük yetkililerini atlatmak için kullanıldığı biliniyordu.

Satılacak malları limana taşımak yerine bir gemiden diğerine aktaran Kuzey Kore malların kaynakları hakkında da yalan söylüyordu.

Bu "gemiden gemiye" transferler, taşınan malların niteliğine bağlı olarak Kim Jong Un'un mali güce dayalı yönetimine milyonlarca dolar desteksağlamış olabilir.

Normal koşullarda yapılan bu işlemin hızlıca ve gizlilikle gerçekleştiğini ve sadece ortada birkaç gemi olduğunu söyleyen Sung ve Kuo Kuzey Kore'ye doğru gizemli bir şekilde yol alan düzinelerce gemi görmeye devam ettiklerini ifade ettiler.