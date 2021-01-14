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  4. Tosun Paşa filmindeki 'kız isteme kavga' sahnesi, Mersin'de gerçek oldu

Tosun Paşa filmindeki 'kız isteme kavga' sahnesi, Mersin'de gerçek oldu

14.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Tosun Paşa filmindeki 'kız isteme kavga' sahnesi, Mersin'de gerçek oldu

Mersin'de birbirlerinden habersiz, Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL aldıkları ileri sürülen gelin adayının babası K.S., ağabeyi M.S. ve yengesi İ.S., dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı. Yaşanan olay Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi.

Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen E.T. ile irtibata geçti. E.T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı. Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'e gelerek Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kestikten sonra nişan masrafları için toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

4 Ocak Pazartesi günü Y.S. ile nişan yapmak için yeniden kente gelen aileler, öğle saatlerinde kız evinin önünde karşılaştı. Önce tartışan, ardından da kavga eden ailelere polis müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflar dolandırıldıklarını anladı.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.S.’nin babası K.S., ağabeyi M.S. ile yengesi İ.S.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken basın mensupları tarafından görüntülenen aile bireyleri, haklarındaki suçlamaları reddetti. Polis ekipleri, gelin adayı Y.S., annesi H.S. ve diğer ağabeyi M.S. ile mağdur ailelere aracılık yapan E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan mağdur ailelerden biri ile Y.S. ve onun anne-babasının kuyumcuda takıları incelerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.

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TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI KAVGASI

Yaşanan ilginç olay, Tosun Paşa filmindeki kız isteme kavgasını akıllara getirdi. 1976 yapımı Kartal Tibet filminde Tellioğulları ile Seferoğulları aileleri, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için, İskenderiye Valisi Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendi oğullarına istemek amacı ile aynı gün ve saatte gittikleri konakta karşılaşır. Taraflar arasında çıkan kavga, konaktaki askerler tarafından yatıştırılır.

Kaynak: DHA-İHA


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