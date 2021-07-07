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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı

07.07.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aydın'ın sorgusunun 26 saat sürdüğü ve sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 5 Temmuz Pazartesi saat 21.00 gibi başlanan Aydın’ın ifade işleminin 6 Temmuz Salı 23.00 sularında tamamlandığı öğrenildi.

SORGUSU 26 SAAT SÜRDÜ

Verilen aralarla birlikte yaklaşık 26 saat özel ekip tarafından sorgulanan “Tosuncuk” lakaplı Aydın’ın, 60 sayfa tutan soruları cevapladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Aydın, sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilecek.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru

HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın dosyasına gizlilik kararı

UÇAKTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Brezilya'da 2 Temmuz'da teslim olan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi havayolu ile İstanbul'a getirilen Aydın, polis ekiplerince uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti. (AA)

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İstanbul Mehmet Aydın
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