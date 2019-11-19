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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

 132 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü iddia eden kişi, DHA'ya konuştu.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da arıyor

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) - 132 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü iddia eden kişi, DHA'ya konuştu.
Ukrayna'ya 3 hafta önce İstanbul'dan geldiğini belirten Ziya Kara (57) isimli Türk vatandaşı, Çiftlik Bank'ta 1,1 milyar liralık vurgun yaparak kayıplara karışan Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da gördüğünü ileri sürdü.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in farklı noktalarına, Mehmet Aydın'ın fotoğrafının olduğu ve 'Büyük Dolandırıcı. Bulana 350 bin dolar ödül' yazılı ilanlar asan Kara, "Interpol, Mehmet Aydın için 350 bin dolar ödül koydu. Şimdi bu rakamı 500 bin dolara çıkardılar. İstihbarat devrede. Yakalanması an meselesi" iddiasında bulundu.
MEHMET AYDIN OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Kendini gazeteci olarak tanıtan Kara, DHA muhabirinin sorduğu sorulara çelişkili cevaplar verirken, kendi sahibi olduğunu söylediği bir internet sitesinde, "Çiftlik Bank dolandırıcısı Kiev'de Ziya Kara'ya yakalandı" başlıklı bir paylaşım yaptı. Mehmet Aydın olduğunu öne sürdüğü bir kişinin fotoğrafını da paylaşan Kara, "Başka birinin kimliğini Kullanan Mehmet Aydın'ın son zamanlarda oldukça kilo verdiği, zayıflayıp fit bir görünüme kavuştuğu görünüyor" ifadelerinde bulundu.
BÜYÜKELÇİLİK: 'BİZE GELEN BİR BİLGİ YOK'
DHA'nın görüştüğü Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilileri ise, kendilerine Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da olduğu yönünde gelen bir bilgi olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Ukrayna basınında herhangi bir haber yer almazken, Ukrayna makamlarından da bir açıklama yapılmadı.
'UKRAYNA’YA KATİL ZANLISINI BULMAYA GELDİK'
DHA'ya açıklamada bulunan Ziya Kara, "Biz Ukrayna'ya, Türkiye'de öldürülen bir istihbaratçının katil zanlısını bulmaya geldik. Bunu araştırırken Mehmet Aydın'ın iş yerlerini bulduk. Sevgililerinin üzerine Kiev'de ve Lviv'de iki tane iş yeri açtığını öğrendik. Peşine düştük" dedi.
'UKRAYNA POLİSİ BİZİ CEZAEVİNE ATTI'
'Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da sahte kimlikle bulunduğunu' öne süren Kara, "Bunu araştırırken Lviv polisi bizi 3 gün cezaevine attı. Gazeteci olduğumuzu söyledik, mahkeme kararıyla çıktık. Para cezasıyla serbest kaldık" diye konuştu.

Ziya Kara, iddialarını şöyle sürdürdü:
'MEHMET AYDIN BİZİ TEHDİT ETTİ'
"Lviv'de iş yerlerini bulduk. Bu ilanları astık. İhbarlar gelmeye başladı. Sonra Kiev'de olduğunu öğrendik, Kiev'e geldik. Burada da iş yerlerini bulduk. Tehditler başladı. 4-5 otel değiştirdik. Yerini bulduk. Mehmet Aydın şu anda Kiev'de sahte bir Uruguay pasaportuyla geziyor. Buranın nüfus müdürü ona yardım etmiş. Yurt dışına kendi pasaportuyla çıkmış, başkasının kimliğiyle Ukrayna'ya geri dönmüş. Döner büfelerine Türkiye'den et satmış. Burada bir firması var. Adamlarıyla haber gönderdi. 'Türkiye'deki mağdurların parasını ödeyeceğim, ama maddi kriz var, beni kobay olarak kullandılar' dedi. Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun arkasında olan insanları arıyoruz. Çoğunu bulduk. Mehmet Aydın'ı Türkiye'de birileri koruyor. Arkasında başka birileri var.
'TÜRKİYE'DEKİ MAĞDURLARIN PARASINI ÖDE'
Kiev'de işlettiği restoranı adım adım takip ediyoruz. Buraya gelmiyor kendisi. Eğlence merkezinde bizi görünce hemen kaçtı. Kiev'de üç evi var, biri villa tipi. Mehmet Aydın'a diyoruz ki, 'Ensendeyiz, Türkiye'deki mağdurların parasını öde".

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı Ukrayna'da arıyor

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