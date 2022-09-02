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Tosuncuk, mahkemede söyledi... Mağdurların zararı bakın nasıl giderilecekmiş

02.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank vurgunuyla çok sayıda kişiyi dolandıran yurt dışına kaçan, geçtiğimiz yıl ise Türkiye'ye getirilerek tutuklanan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ve ağabeyinin yargılandığı davada, Mehmet Aydın'dan dikkat çeken savunma geldi. Mağdurların zararlarının giderilebileceğini ifade eden 'Tosuncuk', "Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararının giderilebilir" dedi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden yüzlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Tosuncuk, mağdurların zararlarının giderilebileceğini öne sürdü...

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"İNANMADIĞIM HİÇBİR HAYALE KİMSEYİ İNANDIRMADIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Şirketlerimde 200 personele iş imkanı sağladım. Hiçbir çalışanıma kanunsuz iş yapmak için talimat vermedim. Çalışanlarım da bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Ben kimseyi dolandırmadım. Müştekilerin hepsi de bunu farkındaydı. Katıldığım tüm platformlarda, konuşmalarımda ticaret yaptığımızı anlattım. Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararının giderilebilir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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"KARDEŞİMİN ŞİRKETLERİNDE GIDA KOLİSİ DAĞITMAK ÜZERE ÇALIŞTIM"

Ağabey Fatih Aydın ise 4 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Hazırlanan raporlarda lehime rapor sunmuşlar. Çiftlik Bank şirketinde hiçbir şekilde görev almadığımın belgesi var. Bu dava olana kadar ben bazı şirketlerin varlığından bile haberim yoktu. Şirkette hiçbir yetkim ve yöneticiliğim yok. Müştekilerin benim lehime ifadeleri vardır. Benim banka hesaplarına ve şirkette imza yetkim yok. Şirketin CEO ve yönetim kurulu üyelerini dinledik. Hiçbiri benimle ilgili bir şey söylemedi. Ben kardeşimin şirketlerinde gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Savaş Yılmaz tarafından şirketin aile şirketi olmadığını söyleyerek şirkete dahi alınmamıştım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ŞİKAYETÇİLER TELEVİZYON REKLAMLARINDAN ETKİLENEREK PARA YATIRMIŞ

Şikayetçi Levent İ., "Benim Çiftlik Bank'tan internet vasıtasıyla haberim oldu. 20-25 bin zararım vardır. Ben ilk para yatırdığımda bir kısmını geri aldım ardından geri aldığım parayı da yatırdım. Net rakamı hatırlamıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçi Erol B. İse "Yaklaşık kapanmaya yakın bir zaman uygulamayı tanıdım. 4 bin 500 lira civarında para yatırdım. Televizyon programlarında gördüğüm reklamlardan etkilendim. Zararımın giderilmesini talep ediyorum. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

AYDIN KARDEŞLERİN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DAVA GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 farklı iddianamede, toplam 1'i firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede toplamda 4 bin 559 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672'kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672'kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 699 yıldan 85 bin 646 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. 23 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor. Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank mahkeme
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