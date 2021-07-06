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  4. 'Tosuncuk' Mehmet Aydın dere yatağına kaçak villa yaptırmış!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın dere yatağına kaçak villa yaptırmış!

06.07.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da teslim olan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıtı. Güvenlik kameraları ile donatılan evde uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın dere yatağına kaçak villa yaptırmış!

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi.

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Aydınlar'da 'Tosuncuk' ile ilgili kimse konuşmazken, Mehmet Aydın'ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın'ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın, gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca 'Çiftlik Bank' mağdurlarının, muhtar Aydın'ı arayarak, tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Giresun Mehmet Aydın
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tosunun her işi üç kağıt .
ne kacagı yaaa bu kadar büyük ev dikmiş adam saray gibi hiçmi kimse görmedi bilmedi üç maymunu oynamayın beledıye kim bilir kac para aldı bizde salağız yedık

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