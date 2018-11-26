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'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.

'DAMAT TOSUNCUK' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞ

Görüntülerin devamı Mehmet Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor.

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GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞ

Bir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.

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AYDIN'IN BUZAĞI SEVGİSİ

Ortaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven 'Tosuncuk' oldukça keyifli. Mehmet ve Sıla Aydın çiftinin, popüler bir sosyal medya uygulaması kullanarak kaydettikleri görüntülerde tavşan olarak poz vermeleri, dil çıkararak eğlendikleri görülüyor.

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'TOSUN FİRARDA' FİLMİNİN OYUNCUSU HUNHARCA GÜLEN ADAM DA ÇİFTLİKBANK'ÇI ÇIKTI

Son görüntüde ise, TV'de yayınlanan bir şov programında attığı kahkaha ile gündem olan ve daha sonra çok kez TV programlarına konuk olarak katılan, 'Hunharca Gülen Adam' lakaplı Yaşar Şengül yer alıyor. Çiftlikbank mağduriyetinin bir daha yaşanmaması için çekildiği söylenen 'Çiftlikbank: Tosun Firarda' filminin oyuncu kadrosunda yer alan Şengül'ün, yaklaşık bir yıl önce kaydedip Mehmet Aydın'a gönderdiği öğrenilen görüntülerde, internetten para kazanmak isteyen herkesi Çiftlikbank'a davet etmesi dikkat çekiyor. Şengül, görüntüleri o meşhur kahkahasıyla sonlandırıyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tosuncuk Çiftlik Bank Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
akp de bir tosuncuk değilmi din alah iman eşittir para
Bebeklik resimlerinide koyun tam olsun. Az değil yüzbinlerce insanın canı yanmış kime ne eski görüntülerden.
AffaHayır Kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez! Böyle bir haksızlığa, adaletsizliğe imza atanları da; vicdanlar da tarih de affetmez! ALLAH, İnsanları yaralayan, öldüren, zehirleyen, malını çalan, dolandıran, gasp edenlerin VE onlara arka çıkanların BELASINI VERSİN. Kamu vicdanı ve suç mağdurları/müştekiler, af/ceza indirimine HAYIR diyor! Ben Affetmiyorum Affa Hayır Af ve Ceza İndirimine Hayır Cana veya mala kast edilen-şahıslara yönelik suçlarda, mağdur onayı olmadan, hiçbir af ya da ceza indirimi istemiyoruz. AffaHayır Kişilere karşı işlenen suçları devlet affedemez!
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