'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın ilk görüntüleri yaklaşık bir yıl önce, 'Çiftlikbank'ın o dönem Bursa'da bulunan genel müdürlüğünde kaydedildi. Görüntülerde, Çiftlikbank'tan önce bulaşıkçı olarak çalıştığı ve rap müziğe ilgisinin olduğu ortaya çıkan Mehmet Aydın, ofisinde arkadaşlarına sözlerini kendi yazdığı şarkıyı söylüyor.

'DAMAT TOSUNCUK' KIZ EVİNE BÖYLE GİTMİŞ



Görüntülerin devamı Mehmet Aydın'ın evlendiği güne ait. Klasik bir gelin arabası tercih eden çiftin düğün konvoyunda kaydedilen görüntülerde Mehmet Aydın, kız evinin önünde görülüyor. Aydın'ın davulcuya bahşiş verdiği anlar da görüntüler de yer alıyor.

GELİNE DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK 1 MİLYON LİRALIK OTOMOBİL ALMIŞ



Bir diğer görüntüde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki son model bir lüks otomobilin şoför koltuğundaki acemi sürücü ise, çiçeği burnunda gelin Sıla Aydın. Sıla Aydın düğün hediyesine binerek Bursa trafiğinde ilerliyor.

AYDIN'IN BUZAĞI SEVGİSİ



Ortaya çıkarılan fotoğraf karelerinde ise gösterişli açılışlarla Türkiye'nin en büyük süt ve süt ürünleri tesisleri olacağını vadettiği çiftliklerin birinde buzağıları seven 'Tosuncuk' oldukça keyifli. Mehmet ve Sıla Aydın çiftinin, popüler bir sosyal medya uygulaması kullanarak kaydettikleri görüntülerde tavşan olarak poz vermeleri, dil çıkararak eğlendikleri görülüyor.