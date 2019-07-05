HABER

’Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın kayın pederinin ifadeleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı bulunan kayın pederi Hakan Soysal mahkemeye gelerek teslim oldu.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı bulunan kayın pederi Hakan Soysal mahkemeye gelerek teslim oldu. Soysal, şirketini sattığı Mehmet Aydın’ın kendisini de işten çıkardığını söyleyerek, “Kızımla evlendikten sonra Uruguay’a gittiler. Kızım oradan beni arayıp Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş” dedi. Hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Soysal, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank’ın kurucusu firari Mehmet Aydın’ın hakkında yakalama kararı verilen kayın pederi Hakan Soysal(44), mahkemeye gelerek teslim oldu.

“Beni de işten çıkardı”
Anadolu 6. Ağır ceza mahkemesinde 1 Temmuz 2019 tarihinde ifade veren sanık Hakan Soysal, Çiftlik Bank’ın sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın’ı kızı Sıla Aydın ile 2017 yılı Nisan ayında evlendiği için tanıdığını söyleyerek, “Mehmet Aydın ile ilk kez 2017 yılı Ocak ayında Bursa’daki evime kızımla evlenmek istediğini söylemek için geldiğinde tanışmıştım. Ben bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştım. Şirketimi ortaklarımla beraber Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game şirketine sattık, şirketi satın alma teklifi Mehmet Aydın’dan geldi. Şirketi satmamıza rağmen şirkette 1 ay kadar daha maaşlı olarak çalıştık. Sonrasında şirketi satın alan şirketin yeni yöneticileri bizi işten çıkardı” dedi.

“Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş”
Mehmet Aydın’ın kendisine bilgisayar yazılımcısı olmadığını söylediğini belirten Soysal, “Kızımla evlenmeden önce yaptığım araştırmada bilgisayar yazılım işi yaptığını öğrenmiştim. Herhangi bir sabıkası olmadığını da karakollardan yaptığım araştırmada öğrendim. Kızımla evlendikten 1 ay kadar sonra Uruguay’a gittiler. Kızım oradan beni arayıp Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye’ye gelmesini sağladık bir daha da göndermedim” diye konuştu.

“Korumalarını tehdit amaçlı evime gönderdi”
“Mehmet Aydın korumalarını tehdit amaçlı evime bile gönderdi. O zaman şikayetçi olmadık” diyen sanık, “Kızım Mehmet Aydın aleyhine boşanma davası açtı. Dava devam ediyor, dolandırıcılık suçu işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları hakkında hiçbir ilgim yoktur. Kaldı ki sattığımız şirkette sigortalı çalışırken bile işten çıkarıldım. Kızım Sıla Aydın Bursa’da yanımdadır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın’ın kayınpederi serbest bırakıldı
Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararı kaldıran mahkeme, Soysal’ı serbest bıraktı.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı
Kaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdıKaçak kontrolü yapılmasını istemeyen köylüler Dicle Elektrik ekibine saldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.