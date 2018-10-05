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'Tosuncuk' yöntemiyle yeni vurgun! Enerji içeceği ile milyonları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Çiftlik Bank mağdurlarının yankıları devam ederken bir yeni dolandırıcılık iddiası da Esenyurt’tan geldi. Enerji Emlak adı altında vatandaşların milyonlarca lirasını alarak, Çiftlik Bank vakasında olduğu gibi 'Tosuncuk' yöntemiyle yüksek kar imkanı vadeden şebeke üyeleri, ihbar üzerine gözaltına alındı. Enerji Emlak adı altında kurulan şirkette ise emekli polis ve askerlerin silahlı olarak korumalık yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2015 yılından bu yana toptan enerji içeceği alarak vatandaşlara kar vadeden “Enerji Emlak” adından bir kurumun vatandaşları kandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KAR ORANINDA YÜZDE VAADİ

Şebeke olduğu ileri sürülen grup milyonlarca lirasını aldığı 100’ün üstünde vatandaşa toptan enerji içeceği alınacağı ve bunları satışı sonrası elde edilecek kar oranından yüzde verileceğini açıkladı. İlk başlarda ödeme yapılan sistem içinden vatandaşlar yaklaşık 9 aydır ödemelerini alamayınca konuyla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine başvuruda bulundu. Harekete geçen dedektifler, “Enerji Emlak” adı verilen ofise baskın düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler adliye sevk edilirken, mağdurların ise yaklaşık 100 milyon lirasının ortada olmadığı öğrenildi.

"'GİDİN DEVLET VERSİN PARANIZI' DİYORLAR"

Olaydan dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş, akrabaları aracılığı ile söz konusu sistemin içine girdiğini belirterek, “Anlaştık; senet yaptılar bize aydan aya 4-5 ödeme yaptılar sonra ödemeler kesildi. Bunlar dolandırıcı. İnşaat yapmak maksadı ile biz evimizi verdik. Şimdi 8 aydan bu yana bizi oyalıyorlar. Adamları biz arıyoruz gidin devlet versin paranızı diyorlar. Bizim şu anda yaklaşık 800 bin lira mağduriyetimiz var” dedi.

Çok zor durumda kaldıklarını belirten bir vatandaş, “Şu anda vatandaşlar ekmek alamaz, kirasını veremez duruma düştü. Biz evimizi verdik ama kredi çekip para veren arkadaşlar da burada çok.” diye konuştu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICI OLARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili şüpheli olduğunu düşündüğü 12 kişiyle ilgili işlem yaparak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliye sevk edildi. Bu sırada mağdurlar, adliyeye sevk edilen zanlılara tepki gösterdi.

EMEKLİ POLİS KORUMALAR ARASINDA

“Enerji Emlak” adı altında açılan ofiste ise dikkat çeken bir detay tespit edildi. Ofiste korumalık yapan kişiler arasında emekli polis ve askerlerin de yer aldığı öğrenildi. Olayın çok yönlü olarak inceleme altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Çiftlik Bank tosuncuk Esenyurt enerji emlak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu millette hiç akıl yok hala bunlara kanıyorlar .
ulan angutlar bol keseden kar ederken bu günleri hiç düşünmediniz mi mısıra gelince pıtır pıtır sapına gelince meeeee
TOSUN YEDİĞİN AFİYET OLSUN :)
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