'Tosuncuk' yöntemiyle yeni vurgun! Enerji içeceği ile milyonları uçurdu

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2015 yılından bu yana toptan enerji içeceği alarak vatandaşlara kar vadeden “Enerji Emlak” adından bir kurumun vatandaşları kandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KAR ORANINDA YÜZDE VAADİ



Şebeke olduğu ileri sürülen grup milyonlarca lirasını aldığı 100’ün üstünde vatandaşa toptan enerji içeceği alınacağı ve bunları satışı sonrası elde edilecek kar oranından yüzde verileceğini açıkladı. İlk başlarda ödeme yapılan sistem içinden vatandaşlar yaklaşık 9 aydır ödemelerini alamayınca konuyla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine başvuruda bulundu. Harekete geçen dedektifler, “Enerji Emlak” adı verilen ofise baskın düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler adliye sevk edilirken, mağdurların ise yaklaşık 100 milyon lirasının ortada olmadığı öğrenildi.

"'GİDİN DEVLET VERSİN PARANIZI' DİYORLAR"



Olaydan dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş, akrabaları aracılığı ile söz konusu sistemin içine girdiğini belirterek, “Anlaştık; senet yaptılar bize aydan aya 4-5 ödeme yaptılar sonra ödemeler kesildi. Bunlar dolandırıcı. İnşaat yapmak maksadı ile biz evimizi verdik. Şimdi 8 aydan bu yana bizi oyalıyorlar. Adamları biz arıyoruz gidin devlet versin paranızı diyorlar. Bizim şu anda yaklaşık 800 bin lira mağduriyetimiz var” dedi.