'Tosuncuk'tan 'Tekrar ifadem alınsın' çağrısı! Tek tek anlatmış... Mahkemeye gönderdiği fotoğraf çok konuşulacak

2016'da Çiftlik Bank adıyla Kuzey Kıbrıs'ta kurduğu şirketle hayatımıza giren 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Nitelikli Dolandırı" suçlamasıyla yargılanmıştı. Saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülmüştü.

YENİDEN GÜNDEMDE

Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı ve Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklenmişti. Sanık 7 Temmuz 2021 tarihinde mahkemece tutuklanmıştı. Şimdi ise hapishaneden gönderdiği mektup ve fotoğrafıyla gündemde.

RESMEN ERİMİŞ!

Çiftlik Bank davasında, tutuklu sanık Aydın'ın 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Dava süreci devam ederken Mehmet Aydın, kaldığı cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da mektuba ekleyen Mehmet Aydın'ın verdiği kilolar dikkat çekti.

'PARALARI NAYLON FATURAYLA PARAVAN ŞİRKETE AKTARDIK'

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın mahkemeye yazdığı mektupta "Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Sözkonusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden, çok sayıda inşaat malzemesi alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'a gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat ile birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik; onlar da şahittir. Bine yakın cihaz makine temsilcisi olarak Paraguay’a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay'a sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. Whatsapp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur" dedi.

'AYHAN ÇALIŞKAN DIŞARIDA SEFA SÜRMEKTEDİR'

Aydın mektubunda "Makineler Paraguay'a ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100 bin dolar göndermiştir. Davaya konu MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim" ifadelerine de yer verdi.

(DHA)