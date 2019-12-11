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Tosuncuk’un el konulan lüks yatı açık arttırmayla 234 bin dolara satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:51 | Son Güncelleme

Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.Ulusal Uyuşturucu Kurulu’nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye’nin ’Tosuncuk’ olarak tanıdığı Mehmet Aydın’ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı.

Vatandaşları dolandıran Çiftlikbank’ın kurucusu firari sanık Mehmet Aydın’ın sosyal medyada görüntülerini paylaştığı süper lüks yatı Silam, Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konulmasının ardından düzenlenen açık arttırmayla satıldı.
Ulusal Uyuşturucu Kurulu’nun (JND) El Konulmuş Varlıkları Fonu, Türkiye’nin ’Tosuncuk’ olarak tanıdığı Mehmet Aydın’ın Silam isimli yatını Punta del Este kentinde bir müzayedede sattı. El Konulmuş Varlıkları Fonu’nun satışa çıkardığı Silam isimli süper lüks yat 243 bin dolara satıldı. Ayrıca yatı alan kişinin Deniz Ulusal Bölgesi’ne 2 bin dolarlık liman cezasını da ödeyeceği bildirildi. Asıl adı Don Carlos olan, Aydın’ın 800 bin dolara aldıktan sonra adını Silam olarak değiştirdiği yatta jakuziden mutfağa, yemek salonundan 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralara kadar pek çok alanın bulunduğu bildirildi.
Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bunun JND tarafından Aydın’ın el konulmuş malları için düzenlediği ikinci resmi açık arttırma olduğunu söyledi. Bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari’nin de açık artırma yoluyla satıldığı bilgisini paylaştı. Molina, Aydın’ın Malvin Norte’de ele geçirilen mallarına rağmen kendisinin hala kaçak olduğu bilgisini vermeyi de ihmal etmedi.

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