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Tosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:15 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı.

Tosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. D-100 Karayolu, kamyon ve TIR'ların geçişine kapatıldı.
Tosya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken, ulaşımın aksamasına neden oldu. D-100 Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmasına rağmen yol TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Kamyon ve TIR'lar, yol kenarlarındaki parklara ve tesislere çekildi. Ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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Tosya'da D-100, kamyon ve TIR'lara kapandı

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