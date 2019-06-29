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Tosya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca köyü mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Tosya Suluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan Trabzon istikametine gitmekte olan Hidayet Poyraz yönetimindeki 16 UAG 67 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkiinde bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil içinde bulunan T. Poyraz (45) ve K.B. Poyraz (9) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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