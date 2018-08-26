Tosya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU’nun Tosya ilçesinde, iki grup arasında kahvehanede çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ve sokağa taşması üzerine Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun karşı tarafın açtığı ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Volkan Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI



