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Tosya'da sokak hayvanları için kulübe

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:16 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 'Patiler üşümesin' kampanyası kapsamında, sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler, Üçoluklar mevkisinde belirlenen alanlara yerleştirildi.

Tosya'da sokak hayvanları için kulübe

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 'Patiler üşümesin' kampanyası kapsamında, sokak hayvanları için yaptırılan kulübeler, Üçoluklar mevkisinde belirlenen alanlara yerleştirildi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sokak hayvanları için 'Patiler üşümesin' kampanyası başlattı. Kampanyaya Tosya Belediyesi, Tosya Marangozlar Odası, hayvanseverler ve öğrenciler tarafından destek verildi. Kampanya kapsamında, sokak hayvanları için kulübeler yaptırıldı. İlk kulübeler, 3 hafta önce, 25 kulübe de bugün Üçoluklar mevkisinde belirlenen alanlara yerleştirildi.
Kaymakam Pişkin, projeye destekleri dolayısıyla ilgili kurumlara teşekkür ederek, "Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Marangozlar Odamız, hayvanseverlerimiz, öğrencilerimiz ile hep birlikte bu projeye el verdik. İnanıyorum ki buradaki hayvan popülasyonu zamanla artacak, ilçe merkezindeki köpekleri taşımak ve buraya nakletmek suretiyle ilçe merkezini köpeklerden arındırmış olacağız. Aynı zamanda köpeklerimizi de hem soğuktan hem de açlıktan muhafaza etmek adına zaman zaman buraya gelip hem yemlerini vereceğiz hem de veteriner arkadaşlarımız ara ara sağlıklarını kontrol edecekler" dedi.

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Tosya'da sokak hayvanları için kulübe

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