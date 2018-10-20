HABER

Total İran'daki projelerini Çinli CNPC'ye devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Kardor, Fransız petrol şirketi Total'in İran'da üstlendiği projeleri ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle CNPC'ye devrettiğini söyledi

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Kardor, Fransız petrol şirketi Total'in İran'da üstlendiği projeleri ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devrederek, bir daha dönmemek üzere İran'daki projelerden ayrıldığını söyledi.

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Kardor, Total'in Güney Pars havzasındaki 11'inci fazın geliştirilmesi projesinden çekilmesinin ardından CNPC'nin projeyi devraldığını belirtti.

Projeyi devralmak için CNPC ile Total yetkilileri arasında teknik görüşmeler yapıldığını belirten Kardor, "Total, teknik ve ihale evraklarını CNPC şirketine devretti ve bir daha dönmemek üzere İran'dan ayrıldı." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kardor, Total'in projeyi kendi teknolojisine göre tasarladığını, bu yüzden CNPC'ye projeyi inceleyerek kendi imkanları doğrultusunda yeniden düzenlemesi için süre verdiklerini belirtti.

Total ve proje ortakları İran Petro Pars şirketi ile CNPC geçen yıl temmuz ayında İran Petrol Bakanlığıyla Güney Pars'taki havzaların geliştirilmesi için 20 yıl süreli 4 milyar 200 milyon avroluk anlaşma imzalamıştı.

ABD, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten sonra ağustosta İran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Total şirketiyle birlikte birçok küresel şirket de ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Pamuk deposunun çöken duvarı altında kalan kadın işçi toprağa verildiPamuk deposunun çöken duvarı altında kalan kadın işçi toprağa verildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşmalı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Çin Devlet Petrol Şirketi CNPC İRAN İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Ali Kardor total

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde dehşet!

Yolcu otobüsünde dehşet!

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

İstanbul'da "sağlığa zararlı" 15 bin oyuncak ele geçirildi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kaşıkçı açıklaması: Açığa çıkması namus borcumuzdur!

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

AK Parti'den çarpıcı 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.