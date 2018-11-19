TOTAL istasyonları, “Ozon Uygulaması” ile hijyene dikkat çekiyor

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye AŞ, Satış Direktörü Göker Gürkaya, "Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 500 istasyonumuzda da ziyaretçilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu kapsamda istasyon tuvaletlerimizin yüzde 80’ini yeniledik." ifadelerini kullandı.

TOTAL açıklamasına göre, Türkiye'nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş, sektörün ilklerinden birine imza atarak, 2018 Ocak ayı itibariyle istasyon tuvaletlerinde "Ozon Uygulaması" kullanmaya başlamıştı.

Akaryakıt istasyonlarını ziyaret eden tüketicilerin en öncelikli beklentilerinin başında tuvaletlerin temiz ve sağlıklı olması, yeterli hijyenin sağlanması geliyor. TOTAL istasyonlarının bu yeni teknolojik uygulaması, tuvaletlerde bakterilerin üreme ve yayılmasını engelleyerek, hijyenik bir ortam oluşmasını sağlıyor. Ozon uygulaması, tuvalet yüzeylerinde, duvar ve yer malzemelerinde bakteri oluşumuna engel oluyor, aynı zamanda kötü kokuları da yok ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye A.Ş Satış Direktörü Göker Gürkaya uygulamayla ilgili olarak "Türkiye genelinde hizmet verdiğimiz 500 istasyonumuzda da ziyaretçilerimizin memnuniyet ve mutluluğunu her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu kapsamda istasyon tuvaletlerimizin yüzde 80’ini yeniledik. Ayrıca sektörde bir ilke imza atarak istasyonlarımızın yüzde 87’sine ozon teknolojisi yatırımı yaptık. Yaptığımız bu çalışmaların yansımasını, tuvalet müşteri memnuniyeti skorlarımızdaki artış ile gözlemledik." ifadelerini kullandı.