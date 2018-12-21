TOTAL istasyonlarında işaret dilinde de hizmet dönemi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde işitme engellilere yönelik 'İki Elin Enerjisi Güzel' projesini hayata geçirerek, akaryakıt istasyonlarında işaret dili eğitimi almış personeliyle hizmet vermeye başladı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile kasım ayında İstanbul, Ankara ve Bursa'daki 20 istasyonun ön saha ve market çalışanlarına işaret dili eğitimleri veren TOTAL, İzmir bölgesindeki istasyonlarının da işaret dili eğitimlerini tamamlayarak, 14 istasyonunda daha işaret dilinde hizmet vermeye başladı ve toplamda işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısını 34'e çıkardı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğunu belirten TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, 2019'da daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedefledikleri proje ile tüm Türkiye'de, işitme engelli bireylere ulaşarak gündelik hayatta hizmet alımında yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

ENGELSİZ İLETİŞİME DESTEK

TOTAL Oil Türkiye olarak, 500 istasyonda tüm Türkiye'ye hizmet verdiklerini dile getiren Begüm Egesel, "Demirören Grubu'nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. İki Elin Enerjisi Güzel projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefledik. Kasım ayında İstanbul, Ankara ve Bursa'da 20 istasyonumuzun market ve ön saha çalışanları işaret dili eğitimi aldı. Bu hafta ise İzmir bölgesindeki 14 istasyonumuzun eğitimlerini başarı ile tamamladık. Hedefimiz 2019 Şubat ayı sonunda ülke genelinde 100 istasyonumuzda işaret dilinde hizmet vermek. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz" dedi.

İŞİTME ENGELLİLERİN SORUNLARI AZALTILACAK

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça ise pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de hizmet alan işitme engellilerin zorluklar yaşadığını ifade etti. İşitme engelli bireylerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda sorunları minimuma indirmek adına projenin uygulandığını anlatan Akça, şöyle konuştu:

"Projenin ana amacı duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede işaret dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz."

Projenin lansmanı 5 Aralık'ta yayına giren reklam filmi ile gerçekleşti. Reklam filminin tamamında sadece işaret dili kullanılarak, akaryakıt sektöründe yine bir ilke imza atılmış oldu.

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