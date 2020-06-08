Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Antik Yunan’da meydan savaşları daha çok piyade odaklıydı. Atlar sınırlı sayıdaydı ve var olan atların arkasında tahtadan araba mevcuttu. Tanıtım videosunda piyade bölüğünün 3 sınıftan oluştuğundan bahsediliyor. Bunlar hafif piyadeler, orta sınıf piyadeler ve ağır piyadeler. Ağır piyadeler daha çok ekipmana sahipler. Savaşın gidişatına göre kalkanlarını sırtlarına takarak daha hırçın savaşabiliyorlar. Düşmanın ön kısımda ördüğü seti kırabilmek için hızlı bir saldırı gerekir. Hafif piyadeler bu görevi fazlasıyla yerine getirebiliyor. Videoda savaş alanının taktikler için nasıl kullanılacağından da bahsediliyor. Örneğin uzun otlar arasına gizlenen piyadeler savaşın gidişatını önemli bir şekilde değiştirebilir. Atlı arabalar ise yavaş olmalarına rağmen düşman hatlarını rahatlıkla yok edebilirler.

Ayrıca Total War: Troy resmi tanıtım videosunda Truva’nın ordusundan da bahsediliyor. Truva’nın en önemli silahlarından biri Minotaur’lar. Minatour’lar normal bir insanın 3 katı uzunluğunda ve genişliğinde olan dev krallar. Boğa maskesini ve sahip olduğu çift baltayı çok etkin bir şekilde kullanabiliyor. Videonun son kısmına geldiğimiz zaman ise o muhteşem karşılaşmaya şahit oluyoruz. Savaşı şerefli bir şekilde bitirmek için Hector ve Achilles dövüşüyor!