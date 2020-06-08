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Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

13 Ağustos 2020’de yani çıktığı günde Epic Games Store’dan ücretsiz olarak dağıtılacak olan Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı. Videoda Truva’nın unutulmaz savaşçısı Hector ve ölümsüz savaşçı Achilles’in mücadelesine konuk oluyoruz.

Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Antik Yunan’da meydan savaşları daha çok piyade odaklıydı. Atlar sınırlı sayıdaydı ve var olan atların arkasında tahtadan araba mevcuttu. Tanıtım videosunda piyade bölüğünün 3 sınıftan oluştuğundan bahsediliyor. Bunlar hafif piyadeler, orta sınıf piyadeler ve ağır piyadeler. Ağır piyadeler daha çok ekipmana sahipler. Savaşın gidişatına göre kalkanlarını sırtlarına takarak daha hırçın savaşabiliyorlar. Düşmanın ön kısımda ördüğü seti kırabilmek için hızlı bir saldırı gerekir. Hafif piyadeler bu görevi fazlasıyla yerine getirebiliyor. Videoda savaş alanının taktikler için nasıl kullanılacağından da bahsediliyor. Örneğin uzun otlar arasına gizlenen piyadeler savaşın gidişatını önemli bir şekilde değiştirebilir. Atlı arabalar ise yavaş olmalarına rağmen düşman hatlarını rahatlıkla yok edebilirler.
Ayrıca Total War: Troy resmi tanıtım videosunda Truva’nın ordusundan da bahsediliyor. Truva’nın en önemli silahlarından biri Minotaur’lar. Minatour’lar normal bir insanın 3 katı uzunluğunda ve genişliğinde olan dev krallar. Boğa maskesini ve sahip olduğu çift baltayı çok etkin bir şekilde kullanabiliyor. Videonun son kısmına geldiğimiz zaman ise o muhteşem karşılaşmaya şahit oluyoruz. Savaşı şerefli bir şekilde bitirmek için Hector ve Achilles dövüşüyor!

İŞTE TANITIM VİDEOSU

Aşağıdan izleyebileceğiniz oyun Epic Games Store’a özel olarak yayınlanacak. İlk gün ücretsiz olarak dağıtılacak oyun daha sonradan ücretli hale gelecek. Oyunun Steam ve diğer platformlara yaklaşık bir yıl sonra gelecek. Bildiğiniz gibi Total War serisinin ana oyunlarının yanında, küçük ve belirli konulara odaklanan oyunlar da çıkarmaya başlayan stüdyo, bu tür spin-off yapımlara Total War Saga demeye başlamıştı. Bu nedenle oyunun ismi Total War: Troy a Total War Saga olarak isimlendiriliyor.

Tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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